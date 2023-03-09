В Лондоне уверены в покупке Австралией британских субмарин Guardian: Сунак уверен, что Австралия купит британские субмарины, а не американские

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывает, что Австралия предпочтет британские атомные субмарины американским, сообщает Guardian. По данным издания, вопрос он обсудит в ходе трехсторонней встречи в Вашингтоне.

В США Сунака ожидает разговор с австралийским коллегой Энтони Альбанезе и американским президентом Джо Байденом.

Канберра пока выбирает, чьи субмарины закупать в рамках оборонного пакта AUKUS. Выбор стоит между подлодками класса Astute или Virginia. Сунак пребывает в восторге от переговоров, которые длились 1,5 года, считая, что на Зеленом континенте выберут Astute.

Сделка определенно склоняется в нашу пользу. Премьер-министр был в восторге, когда рассказывал об этом министрам, он улыбался и подпрыгивал, — отметил собеседник издания.

При этом информация газеты противоречит публикации агентства Reuters, которое ранее сообщило, что Австралия планирует купить до пяти атомных подводных лодок американского проекта Virginia.