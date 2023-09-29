Умерла первая в мире собака с четырьмя протезами лап Собака Моника из России с протезами четырех лап умерла от инфекции в Лондоне

Фото: vk.com/public211714519

В Лондоне умерла собака из России по кличке Моника, которой новосибирские ветеринары около двух лет назад впервые в мире установили протезы вместо всех четырех лап, сообщает «КП-Новосибирск». Как рассказала изданию волонтер Алла Леонкина, причиной смерти стала инфекция, которая привела к отказу почек.

На протяжении года у Моники присутствовала инфекция в лапке, она то уходила, то возвращалась. <...> В какой-то момент начались проблемы с мочевым и почками. Закончилось все больницей, высокой температурой и отказом почек, — рассказала волонтер.

Издание напоминает, что история Моники началась около двух лет назад в Краснодарском крае, где собаку без лап обнаружили местные жители в сугробе у станции «Пластуновская». Кубанские ветеринары спасли животному жизнь, после чего его отправили в Новосибирск, где для Моники разработали и установили специальные протезы на все четыре лапы.

О судьбе Моники узнала британская зоозащитница по имени Кейси, которая в июле 2022 года забрала ее к себе в Лондон, добавляет издание. Женщина заботилась о собаке, однако спасти животное от инфекции не удалось.

Ранее новосибирские ветеринары сделали операцию коту по кличке Бальдр, который отморозил себе четыре лапы минувшей зимой. Животному заменили все конечности на протезы.