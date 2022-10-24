В Лондоне раскрыли детали разговора Герасимова с начальником штаба обороны В Великобритании дали свою версию разговора с начальником российского Генштаба Герасимовым о «грязной бомбе»

Фото: Министерство обороны РФ

Валерий Герасимов

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Рэйдэйкином в телефонном разговоре с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым опроверг заявления Москвы о том, что Украина собирается применить «грязную бомбу» и эскалировать конфликт, сообщается в Twitter британского минобороны.

Начальник штаба обороны <...> вновь заявил о неизменной поддержке Украины со стороны Великобритании. Оба военачальника согласились с важностью поддержки открытых каналов связи между Великобританией и Россией, чтобы снизить риск просчетов и способствовать деэскалации, — говорится в заявлении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэйдэйкином, сообщило МО РФ в Telegram. Отмечается, что главной темой разговора стала угроза применения Украиной «грязной бомбы».

Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую грязную бомбу на собственной территории. По их словам, это утверждение можно расценивать как предлог для эскалации конфликта со стороны России.