В Лондоне пытались сжечь связанный с Украиной бизнес

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В восточной части Лондона пытались сжечь крупный склад, пишет The Guardian. По информации издания, целью злоумышленника был бизнес, предположительно, связанный с Украиной. Сейчас по этому делу предъявлены обвинения 20-летнему молодому человеку, его также подозревают в оказании помощи российским спецслужбам и связях с ЧВК «Вагнер».

Дилану Эрлу из Элместорпа в Лестершире предъявлены обвинения в соответствии с законом о национальной безопасности 2023 года, что является первым делом, связанным с предполагаемыми преступлениями в соответствии с новым законодательством, — сказано в материале.

По данным прокуратуры, Эрл предпринимал попытки вербовки единомышленников на территории Британии. Предполагается, что его целью было уничтожение предприятий, связанных с Украиной. Он, в частности, организовал поджог двух объектов в промышленной зоне лондонского Лейтона, утверждает прокуратура.

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они планировали диверсии на территории страны, чтобы подорвать «усилия Германии по военной поддержке Украины».

Посол России в Берлине Сергей Нечаев после этого заявил, что МИД Германии не ответил ни на один из вопросов по задержанию подозреваемых. Он отметил, что немецкая сторона не назвала имен, также не подтверждено наличие российского гражданства у задержанных.