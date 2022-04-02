В Лондоне прошли акции протеста из-за роста цен на электроэнергию и газ

Акции протеста прошли в крупных городах Великобритании из-за роста цен на электроэнергию и газ, сообщает The Guardian. В общей сложности на улицы вышли несколько тысяч протестующих.

В Лондоне в протестах приняли участие сотни человек. Люди призвали правительство подать в отставку в связи с резким увеличением стоимости жизни. В частности, протестующие пришли с плакатами, адресованными британским властям: «Заморозьте цены, а не малоимущих», «Не годятся для госуправления», «Мы не будем платить за их кризис».

Также акции протеста прошли в Бирмингеме и Кардиффе.

Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что Борис Джонсон совместно с лидерами США, ФРГ, Франции и Италии провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили сокращение энергозависимости от России. Британский лидер при этом подчеркнул, что страны Запада не должны ослаблять меры, применяемые против РФ в связи с ситуацией на Украине.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.