Сто тысяч лондонцев выступили против ударов ЦАХАЛ по Газе: фото протестов

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Лондона парализовали британскую столицу, выйдя на массовые акции протеста против израильских ударов по сектору Газа. Несмотря на запреты властей, в манифестации приняли участие более 100 тысяч человек. Они призывали к созданию независимого палестинского государства и выступали против готовящейся наземной операции ЦАХАЛ.

В акциях протеста участвовали не только подданные Великобритании, но и выходцы из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и представители многочисленных диаспор, среди которых, в частности, были афганцы и пакистанцы. Сотрудники полиции не препятствовали демонстрантам и не предпринимали каких-либо жестких мер. За порядком в столице следили свыше тысячи полицейских. Они предупредили демонстрантов, что любая поддержка палестинского движения ХАМАС или отклонение от маршрута станет поводом для ареста.

Протестующие прошли по центру Лондона, размахивая палестинскими флагами. Маршрут участников марша проходил через Даунинг-стрит, где находится канцелярия премьер-министра Риши Сунака.

Участники демонстрации заявили, что обострение конфликта является следствием многолетнего ущемления прав палестинцев со стороны Израиля. Некоторые из них признали, что ХАМАС предпринимает жестокие шаги против израильтян, однако посчитали их мерами отчаяния.

Акции в поддержку Палестины также прошли в других крупных городах Соединенного Королевства, таких как Манчестер, Ливерпуль, Глазго и Эдинбург.

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