В Лондоне прошел траурный артиллерийский салют

Фото: AP/TASS

В Лондоне прошел траурный артиллерийский салют, в ходе которого прозвучало 96 залпов — по количеству лет, прожитых британской королевой Елизаветой ll. Она скончалась накануне, 8 сентября, в Балморале в окружении своей семьи.

9 сентября, заседания парламента и правительства начались с минуты молчания. В соборах по всему королевству, в том числе в лондонском соборе Святого Павла и в Вестминстерском аббатстве, пробили колокола.

После кончины матери принц Чарльз взял имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября его официально провозгласят королем Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обратилась к нации у дома № 10 на Даунинг-стрит. Она заявила, что королевство «опустошено» новостями о смерти королевы, и назвала это «огромным шоком для нации». Свою речь Трасс завершила фразой «Боже, храни короля» — теперь так будет звучать первая строка в национальном гимне Великобритании.

Известно, тело Елизаветы II забальзамируют в Лондоне и выставят для прощания в одном из королевских замков, а затем — в парламенте. Через девять дней тело выставят в Вестминстерском аббатстве, после чего похоронят на территории Виндзорского замка в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI.