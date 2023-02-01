В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании проходит массовая забастовка участников профсоюзов, выступающих за увеличение заработной платы, сообщает телеканал Sky News. Люди следуют маршем по центральным улицам Лондона.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона рабочих намерены 1 февраля выйти на крупнейшую за 10 лет забастовку в Великобритании. Учителя, машинисты поездов, государственные служащие, преподаватели университетов, водители автобусов и охранники из семи профсоюзов выступят с требованиями повысить размер оплаты труда.

Издание The Times писало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может позволить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, которые участвуют в стачках. Глава правительства, как подчеркнули инсайдеры, намерен принять соответствующее решение в рамках мер по борьбе с забастовками, захлестнувшими государство.

2 января сообщалось о продолжении одной из самых длительных забастовок работников железнодорожного транспорта во Франции. Протесты превзошли по продолжительности забастовку железнодорожников 1986–1987 годов, которая длилась 28 дней. Очередные переговоры между властями страны и профсоюзами прошли 7 января.