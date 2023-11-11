В Лондоне на шествии в поддержку Палестины произошли стычки с полицией

Фото: IMAGO/Benjamin Gilbert/Global Look Press

В Британии на фоне многотысячного собрания противников военных действий Израиля в сектор Газа произошло несколько потасовок пропалестински настроенных демонстрантов с полицией, сообщает издание The Times. До и после двухминутной акции молчания в память о погибших в Газе у военного мемориала Кенотафа в Лондоне произошли стычки между протестующими и полицией, за которыми последовало еще несколько столкновений по всей столице Англии.

Ожидается, что сегодня в марше примут участие более 500 000 человек. К движению в том числе присоединился Джереми Корбин, бывший лидер Лейбористской партии.

Также известно, что против поддерживающих Палестину демонстрантов устраивали засады активисты правого политического толка. Последних задерживала полиция.

Ранее сообщалось, что москвичи принесли к посольству Палестины в столице цветы и плюшевые игрушки в память о погибших в секторе Газа жителях. Горожане также оставляют плакаты с лозунгами в поддержку палестинцев и их фотографии. По последним данным, за время эскалации конфликта в Газе погибли 10 800 человек.