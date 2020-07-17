В Лондоне на 95% уверены в причастности РФ к попытке кражи данных о вакцине

https://static.news.ru/photo/080c458e-c81d-11ea-b9e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/Global Look Press

В Национальном центре кибербезопасности Великобритании на 95% с небольшим уверены в том. что Россия имеет отношение к попытке кражи данных о вакцине от COVID-19. Об этом заявил министр безопасности страны Джеймс Брокеншир.

Это крайне серьёзно, это ужасно, что какое-то правительство так действует, и поэтому мы объявили об этом, — цитирует чиновника BBC.

Министр назвал «абсолютно неприемлемыми» действия хакеров, которые, по его словам, «связаны с российским государством». При этом он не уточнил, удалось ли злоумышленникам похитить информацию.

О попытке кражи наработок, связанных с созданием вакцины от коронавируса, в Лондоне заявили накануне. Там полагают, что к этому причастна хакерская группировка АРТ29, которая, как считают британские власти, является российской и связана с властями РФ. В Лондоне добавили, что подобным атакам подверглись научные организации в США и Канаде, также занимающиеся созданием вакцины.

Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения британской стороны голословными.