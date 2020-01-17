Редкая монета номиналом один фунт стерлингов, выпущенная в 1936 году во времена правления британского короля Эдуарда VIII, продана в Лондоне за рекордные $1,3 млн.
Раритет был выпущен ограниченной серией и никогда не находился в обращении из-за отречения от власти Эдуарда VIII. Диаметр моменты составляет 22 миллиметра, а вес — 7,98 грамма,
Обладателем монеты стал частный коллекционер, пожелавший остаться неизвестным.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард. Уникальность ей придаёт брак в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов. Однако эксперты заявили, что стоимость такой монеты не более 200 рублей.
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