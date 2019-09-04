https://static.news.ru/photo/2bf50380-cf37-11e9-a464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Палата общин британского парламента приняла законопроект об отсрочке выхода страны из ЕС ко второму чтению.

В ходе голосования 329 депутатов высказались за то, чтобы перенести Brexit на три месяца вперед. 300 депутатов проголосовали против этого. Сейчас выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 октября.

Согласно проекту, депутаты приступят к дебатам и внесению поправок в билль о новой отсрочке Brexit. Во втором чтении голосование пройдёт позднее 4 сентября. Если документ будет принят, его переведут на рассмотрение Палаты лордов.

Ранее News.ru писал о том, что правительство Великобритании выделит два миллиарда фунтов стерлингов на Brexit сверх предусмотренных ранее средств.