В Лондоне 300 человек эвакуировали из популярного ресторана из-за пожара В Лондоне около 300 человек эвакуировали из ресторана MNKY HSE из-за пожара

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В Лондоне в латиноамериканском ресторане MNKY HSE пожарные эвакуировали около 300 посетителей из-за пожара, пишет Express. По данным издания, в результате происшествия незначительные травмы получили два человека. В Сети опубликовано видео с моментом возгорания.

Инцидент произошел поздно вечером 16 декабря в ресторане на Довер-стрит в Лондоне. По признаниям одного из посетителей, огонь за считанные секунды распространился по всему зданию, в связи с чем людям пришлось в срочном порядке эвакуироваться. Из-за спешки многие падали на пол и кричали от страха. Сейчас ресторан закрыт по техническим причинам.

3 декабря в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk. Были эвакуированы 20 человек. Площадь пожара составила три квадратных метра. Позже стало известно, что причиной возгорания стало воспламенение утеплителя.

2 ноября на территории Микояновского мясокомбината вблизи метро «Волгоградский Проспект» в Москве произошел пожар. Огнем была охвачена крыша одного из зданий. Пожар был ликвидирован в этот же день в 23:04. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 12 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание компрессорных установок на крыше здания.