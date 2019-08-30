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Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарёва находится в госпитале. 26 августа её сбил автомобиль, это произошло в Лондоне.

Гонтарёва сообщила, что случившееся расследуют правоохранители. Они выясняют, был ли наезд несчастным случаем или намеренным действием.

Меня в понедельник днём на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале, — цитируют экс-главу украинского Нацбанка « Украинские новости ».

Ранее Валерия Гонтарёва заявляла об угрозах со стороны украинского олигарха Игоря Коломойского.

News.ru сообщал, Генпрокуратура Украины подозревает экс-главу Нацбанка в пособничестве в завладении около $6 млн. С постра руководителя Национального банка Валерия Гонтарёва была уволена в марте 2018 года.