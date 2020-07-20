В Ломбардии впервые за пять месяцев никто не умер от COVID-19

https://static.news.ru/photo/37263674-c9dd-11ea-a59d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Passaro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

В итальянской Ломбардии впервые с 22 февраля не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Всего на территории Италии жертвами инфекции 19 июля стали три человека.

В Минздраве страны отметили, что это самый низкий прирост летальных исходов за время пандемии. Днём ранее в Италии от коронавируса скончались 11 человек, сообщает РИА Новости.

Всего в Италии выявлено 244,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли чуть более 35 тысяч человек, выздоровели 196,9 тысячи пациентов.

Пандемией коронавируса охвачены более 200 стран мира. Общее количество заболевших превышает 14,3 млн. Жертвами инфекции стали более 602 тысяч человек, выздоровели — свыше 8,2 млн.

Первую тройку по уровню заболеваемости составляют США (более 3,7 млн заражённых), Бразилия (около 2 млн) и Индия (более 937 тысяч).

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 771,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 550,3 тысячи пациентов, умерли 12,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия направила в марте в Италию 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитными средствами. Российские медики дезинфицировали пансионаты для пожилых людей в Ломбардии и принимали пациентов с коронавирусом в госпиталях Бергамо. На родину они вернулись в мае.