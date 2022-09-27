В ЛНР заявили об активизации ВСУ на всей линии фронта Представитель НМ ЛНР заявили об активизации ВСУ по всей линии фронта из-за подсчета голосов на референдуме

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Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что на всей линии фронта наблюдается активизация противника, передает ТАСС. По его словам, такая реакция связана с подсчетом голосов в рамках проведения референдума о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России.

Мы отмечаем возросшее количество обстрелов <...>. По всей линии фронта отмечается активизация противника. На наш взгляд это ничто иное, как реакция украинской армии на тот факт, что проводится подсчет голосов на референдуме. Картина дает понимание того, что мирные жители, в том числе с освобожденных территорий (территорий ЛНР, которые были освобождены в ходе специальной военной операции — прим. ТАСС), с Украиной быть не хотят, — сказал Филипоненко.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Киев бросил все силы на срыв голосования на референдумах. По его мнению, ВСУ хотят прорвать фронт, при этом самая опасная ситуация создалась в районе Красного Лимана. Кнутов подчеркнул, что ВСУ пытаются окружить город, чтобы продолжить продвижение вглубь ДНР и ЛНР, также большие силы украинцев для прорыва фронта собраны в районе Угледара.