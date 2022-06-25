Дарья Харитонова

Посол ЛНР заявил о взятии под контроль завода «Азот» в Северодонецке Посол ЛНР в России Мирошник: завод «Азот» в Северодонецке перешел под контроль республики

25 июня 2022 в 18:04

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Дым от пожаров на заводе «Азот», возникших в результате обстрелов Народной милицией ЛНР в Северодонецке