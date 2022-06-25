Территория завода «Азот» в Северодонецке полностью перешла под контроль Народной милиции ЛНР и вооруженных сил России, заявил полномочный посол республики в РФ Родион Мирошник. Ранее о взятии завода сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, с «Азота» вышли 800 мирных жителей.
Промзона предприятия «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и союзных сил РФ, — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о переходе под контроль ЛНР и союзных сил РФ шахты и желатинового завода в Лисичанске. Он отметил, что силы ЛНР и солдаты ВС РФ вошли в город и ведут бои в жилых кварталах.