В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Углегорская ТЭС перешла под контроль ЧВК Вагнера

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС)

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в Telegram заявил о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске. Он отметил, что штурмовые отряды ЧВК Вагнера утром 26 июля заняли всю территорию электростанции.

Штурмовые отряды ЧВК Вагнера сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения, — написал Киселев.

Ранее сообщалось, что военные формирования Народной милиции ЛНР освободили Углегорскую ТЭС в ДНР от украинских военных, штурм объекта происходил при поддержке артиллерии. При этом исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько отмечал, что территория ТЭС заблокирована, но ещё не зачищена. После зачистки территории ТЭС военные ЛНР смогут продолжить операцию в направлении Бахмута.