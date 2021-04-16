В ЛНР заявили о попытках ВСУ не допустить ОБСЕ в район Золотого

https://static.news.ru/photo/3705041a-9f73-11eb-8732-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представители Вооружённых сил Украины пытаются скрыть военную технику, размещённую вблизи частично контролируемого ВСУ города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, и не пропустить к нему патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой ЛНР.

Мы продолжаем фиксировать препятствование работе наблюдателей СММ ОБСЕ со стороны украинских оккупантов, — приводит РИА Новости представителя Народной милиции.

Ранее в мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что регулярно сталкиваются с препятствиями и ограничениями при перемещениях на востоке Украины, несмотря на то что свобода передвижения предусмотрена мандатом миссии и Минскими соглашениями.

15 апреля постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что СММ ОБСЕ зафиксировала перемещения более 300 единиц бронетехники ВСУ вблизи линии соприкосновения.

Как сообщал NEWS.ru, российский посол в Германии Сергей Нечаев призвал Запад отказаться от распространения дезинформации по ситуации на территории Донбасса и не поддерживать иллюзии Киева. Также, по мнению Нечаева, стоит отказаться от любых действий, которые могли бы привести к дестабилизации положения на юго-востоке Украины.