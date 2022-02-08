В ЛНР заявили о подготовке спецслужбами Украины постановочного теракта

Украинские спецслужбы готовят постановочный теракт с многочисленными жертвами среди мирного населения. Предположительно, он будет осуществлён в Луганской, Донецкой или Харьковской областях на одном из промышленных или социальных объектов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Данная диверсия должна, по замыслу Киева, позволить Украине предстать перед мировым сообществом в качестве жертвы терроризма со стороны независимых республик и заявить о вынужденном ответном применении своих вооружённых сил под предлогом устранения «террористической угрозы» в Донбассе, — написал он.

Филипоненко добавил, что сведения о подготовке теракта получены агентурной разведкой ЛНР. Точное время и место провокации пока не определены.

Он также отметил, что на Украину прибыли свыше ста спецназовцев из Великобритании. Лондон утверждает, что эти люди являются только инструкторами и будут заниматься подготовкой украинских военных. Однако разведка республики получила достоверные сведения, что британские спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий.

Раннее один из офицеров Нармилиции ЛНР заявил, что украинские войска готовятся к наступлению в Донбассе. Они уточняют карты и координаты для объектов огневого поражения, пополняют запасы боеприпасов.

В ДНР, в свою очередь, сообщили о прибытии на Украину наёмников из Польши. Там отметили, что Киев формирует в регионе штурмовые группы из идеологически мотивированных боевиков для ведения боевых действий в городских условиях.