В ЛНР заявили о переброске украинских мобилизованных к Кременной Марочко: ВСУ перебросили около 100 неподготовленных мобилизованных к Кременной

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины перебросило в населенный пункт Белогоровка под Кременной около 100 неподготовленных мобилизованных, заявил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Согласно его утверждениям, солдаты узнали о месте своей службы уже после того, как их привезли туда.

Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка 100 свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения и отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации. Примечательно, что, по заверениям работников военкоматов, рекрутов везли из Днепра на полигон для обучения и реальное местоположение мобилизанты узнали уже по факту прибытия, — написал Марочко.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после получения жалоб со стороны российских мобилизованных. До этого в Сети появился ролик, на котором люди в камуфляже, представившиеся оренбургскими мобилизованными, заявили, что военное руководство отправляет их в штурмовую группу без должной подготовки. Министерство обороны России не комментировало эту запись.