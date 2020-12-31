В ЛНР заявили о нарушении украинскими силовиками перемирия в Донбассе

https://static.news.ru/photo/7147cb9c-4cd7-11eb-8c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что украинские силовики разместили вооружения и бронетехнику рядом с линией соприкосновения, чем нарушили дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.

В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным народной милиции, за прошедшие 24 часа подразделения ведомства заметили бронетехнику Украины в районе города Попасная и села Крымское.

В пресс-службе подчеркнули, что постоянное наблюдение за противником ведётся при строгом соблюдении условий действующего перемирия и в готовности по приказу командования дать оперативный ответ на изменение ситуации.

Как писал NEWS.ru, ранее в украинской армии сообщили, что с начала 1 января введённый в Донбассе режим тишины был нарушен семь раз.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, вернуть контроль над территориями.

Для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.