В ЛНР заявили о намерении ВСУ забросить десант в тыл ополченцам

Вооружённые силы Украины ведут подготовку десантников для заброски в тыл самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Для проверки готовности силовиков к десантированию в населённый пункт Войтово прибыл командующий силовой операцией в Донбассе Павлюк, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

По сведениям ополченцев, к заброске в тыловые районы республик готовятся подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, на позициях 1 батальона бригады зафиксирована активность беспилотников. Предполагается, что с их помощью проводится проверка маскировки позиций украинских военных и уточнение объектов поражения на переднем крае обороны ополченцев.

Ранее ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сделал предположение, что военные действия в Донбассе могут начаться 22 февраля. В этот день возможны провокации со стороны ВСУ. По его словам, западные пропагандисты могут увязать ту дату с 08.08.2008 — началом вооружённого конфликта в Южной Осети.

В ЛНР также отметили, что свидетельством о подготовке Киевом масштабной провокации в Донбассе может быть отзыв зарубежных представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представители организации находились на территории региона в периоды жёстких военных действий в 2014–2015 годы, поэтому дело не в военной опасности.