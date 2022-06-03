В ЛНР заявили о мирных жителях в бомбоубежище завода «Азот» в Северодонецке Офицер ЛНР Марочко: в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке находятся мирные жители

Фото: Oleksii Kovaliov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке находятся мирные жители. Там засели военные ВСУ и украинские националисты, запрещающие горожанам покидать укрытие, отметил он в рамках стрима RT.

Есть разведданные, что под различными предлогами народ заманивался на территорию предприятия «Азот». <...> На территории предприятия находятся местные жители, поэтому здесь действовать надо вообще очень аккуратно, — подчеркнул Марочко.

Он пояснил, что бомбоубежище на «Азоте» одноуровневое, а в Мариуполе на «Азовстали» оно в несколько ярусов. Другим отличием укрытий он назвал наличие на северодонецком заводе большого количества химикатов. Обстрелы на «Азоте» проводить сложнее и опаснее, добавил Марочко.

Также, по его словам, мирные жители не имеют возможности покинуть бомбоубежище.

Есть сведения, что под угрозами [украинские националисты] запрещают выходить жителям из этих бомбоубежищ, буквально минируют выходы, — рассказал представитель Народной милиции.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил: на территории промзоны Северодонецка находятся около 300 мирных жителей, ставших заложниками украинских боевиков. Туда же, по его словам, завезли ящики со взрывчатым веществом, о чём стало известно от одного из военнопленных «со звучным позывным Бандера».