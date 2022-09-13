В ЛНР заявили, что ВСУ переносят пункты управления из Артемовска

Подразделения Вооруженных сил Украины переносят пункты управления из населенного пункта Артемовск в населенный пункт Часов Яр, расположенный западнее, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его данным, Вооруженные силы Украины вынуждены были пойти на эту меру из-за успехов союзных сил на этом направлении.

С населенного пункта Артемовск в населенный пункт Часов Яр отмечена передислокация пунктов управления подразделений, находящихся на передовых позициях, — написал Марочко.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал переместить линию фронта в сторону Николаева, что гарантирует безопасность области и прекращение обстрелов. По его словам, сейчас в регионе идет усиление позиций на линии фронта. Стремоусов также предположил, что со временем «исконно русские» города Николаев и Одесса будут освобождены.

До этого Стремоусов заявил, что потери украинских войск на Херсонском направлении превысили 3,5 тысячи человек. Он добавил, что большинство погибших солдат являлись обычными людьми, которых «Киев мобилизовал силой». Стремоусов при этом отметил, что реального продвижения украинских военных в регионе нет.