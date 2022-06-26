В ЛНР заявили, что в Лисичанске находятся сотрудники офиса Зеленского НМ ЛНР: в Лисичанске находятся несколько высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского

Фото: president.gov.ua

В Лисичанске среди иностранных наемников находятся несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил представитель Народной милиции ЛНР в беседе с ТАСС. Он отметил, что предпринимаются меры по их задержанию.

В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находятся несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города, — заявил он.

25 июня союзные силы ЛНР и России вошли в Лисичанск. Под их контроль перешли шахта и желатиновый завод. По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, силы республики и солдаты ВС РФ ведут бои в жилых кварталах.

Позже помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что после взятия союзными силами Северодонецка иностранные наемники из Франции, Польши, Германии и Америки бросили оружие и бежали в Лисичанск.