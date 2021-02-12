В ЛНР заявили, что украинские солдаты подорвались на своих минах

https://static.news.ru/photo/3c17b2dc-6edf-11eb-8213-96000091f725_660.jpg Фото: ОТУ «Північ»/facebook.com

Официальный представитель милиции непризнанной Луганской народной республики Яков Осадчий прокомментировал смерть украинских военных на контролируемой Киевом территории Донбасса. Он заявил, что они подорвались на своих минах.

По его словам, разведка самопровозглашённой страны заметила перемещение военных из-за нехватки личного состава на передовой обороны, передаёт РИА Новости.

Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-сапёрным взводом 59-й бригады [Вооружённых сил Украины], — сказал он.

Осадчий добавил, что один военнослужащий погиб на месте, а двое других умерли, не дождавшись помощи.

Инцидент произошёл на подконтрольной Киеву территории Украины недалеко от населённого пункта Новолуганское. На мине подорвались капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и старший солдат Вячеслав Алексеенко. Самый младший из них родился в 1994 году. Все трое погибли на месте.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генерального штаба страны Руслану Хомчаку срочно поехать в Донбасс для расследования обстоятельств произошедшего, писал NEWS.ru.