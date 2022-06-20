Укрывающиеся на заводе «Азот» украинские боевики начинают веcти переговоры и выкидывать белые флаги на некоторых участках, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире «Первого канала». По его словам, cилы республики общаются на открытых частотах с несколькими украинcкими командирами, которые сообщают о «плачевном» положении войск, брошенных руководcтвом.