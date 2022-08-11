В ЛНР задержали пособника ВСУ, который изготавливал взрывные устройства

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

В ЛНР задержали пособника ВСУ, который изготавливал самодельные взрывные устройства и снимал результаты обстрела мирных жителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Отмечается, что мужчина 1963 года рождения ранее служил в украинской армии. По адресу его проживания был обнаружен схрон, в котором, в частности, были элементы для сбора взрывных устройств, четыре комплекта военной формы со знаками различия НАТО, бундесвера и вооруженных сил Великобритании.

До начала специальной военной операции на территории Украины он активно оказывал помощь военнослужащим ВСУ и националистических батальонов, изготавливал СВУ, устанавливал датчики слежения (трекеры), а также снимал на видео результаты обстрела местного населения, — говорится в сообщении.

10 августа в Херсонской области задержали группу пособников украинских спецслужб, они совершали переброску диверсантов, оружия и оборудовали тайники. Один из них передавал Службе безопасности Украины данные о дислокации российских военных. Для этого он переодевался в рыбака, брал все необходимое и на велосипеде приезжал в нужные места.

В МВД региона подчеркнули, что у задержанных обнаружены тайники с оружием. У них изъяли четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова с боеприпасами, два польских гранатомета «Комар», а также травматический пистолет.