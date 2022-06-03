Власти ЛНР заблокировали доступ к мессенджеру Viber из-за того, что солдаты ВСУ используют ресурс в военных целях, сообщил министр связи и массовых коммуникаций республики Олег Фетисов. По словам главы ведомства, украинские военные используют Viber для того, чтобы заполучить данные о расположении бойцов и военной техники ДНР. Отрывок заявления Фетисова опубликовали в Telegram-канале правительства Донецкой республики.