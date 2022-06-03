Власти ЛНР заблокировали доступ к мессенджеру Viber из-за того, что солдаты ВСУ используют ресурс в военных целях, сообщил министр связи и массовых коммуникаций республики Олег Фетисов. По словам главы ведомства, украинские военные используют Viber для того, чтобы заполучить данные о расположении бойцов и военной техники ДНР. Отрывок заявления Фетисова опубликовали в Telegram-канале правительства Донецкой республики.
Решение стало вынужденным ответом с нашей стороны на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении как гражданской, так и военной инфраструктуры, — заявил Фетисов.