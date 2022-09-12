В ЛНР за сутки задержали девять диверсантов ВСУ Росгвардия за сутки задержала девять диверсантов ВСУ в ЛНР

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Сотрудники Росгвардии за сутки задержали в Луганской Народной Республике девять пособников Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на территории ЛНР они устраивали диверсии. Вместе с ними росгвардейцы обнаружили 10 схронов с вооружением.

9 лиц, причастных к диверсионной деятельности противника, были задержаны в населенных пунктах республики в течение одних суток. За то же время при проведении специальных адресных мероприятий росгвардейцы обнаружили 10 схронов с вооружением националистов. Из них изъято четыре ПТРК, в том числе два Javelin, гранатометы, реактивные и артиллерийские снаряды, — говорится в сообщении Росгвардии.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал со ссылкой на ориентировку полиции Белгородской области, что на Украине захвачены шесть российских грузовиков. Эта техника может быть использована с целью проведения диверсий в России. Официально данная информация не была подтверждена. Портал отмечает, что все «Уралы» имеют российские регистрационные номера, благодаря чему похитившие их лица могут пересечь границу.

Позднее интернет-портал 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что на территории Ростовской области объявлен розыск одного из шести грузовиков «Урал». По данным собеседника, правоохранительные органы смогли отследить его перемещение на территорию региона.