В ЛНР уточнили, что Ровеньки обстреляны из «Точки-У», а не из HIMARS ЛНР: ВСУ обстреляли Ровеньки из «Точки-У», а не с помощью американской HIMARS

Фото: lug-info.com

Обстрел населенного пункта Ровеньки в ЛНР велся с помощью «Точки-У», которая стоит на вооружении ВСУ, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Ранее в ведомстве сообщали, что ВСУ обстреляли Ровеньки из американской РСЗО М142 HIMARS.

По уточненной информации представительства ЛНР в СЦКК, обстрел города Ровеньки велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в сообщении.

Ранее днем стало известно, что по Ровенькам были выпущены две ракеты. В СЦКК сообщили, что это ВСУ обстреляли населенный пункт с помощью американских систем HIMARS. Информации о пострадавших не поступало.

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские войска «продолжают террор мирного населения» республики, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов. Накануне ВСУ выпустили шесть 152-мм артиллерийских снарядов по Попасной.