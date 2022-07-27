Народная милиция ЛНР за последние сутки ликвидировала до 50 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко в Telegram-канале.
За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера и восемь единиц специальной автомобильной техники, — написал Филипоненко.
Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что совместные силы республик Донбасса и РФ после зачистки Углегорской ТЭС от остатков ВСУ будут продвигаться в сторону Артемовска. Он отметил, что российским инженерам еще предстоит много работы, так как «каждый метр заминирован» на территории ТЭС.
По его словам, такая проблема существует практически на каждом подконтрольном крупном промышленном предприятии. Марочко добавил, что установить контроль над этой станцией было важной стратегической целью, потому что она поставляет энергию во множество городов и сел не только в самой ДНР, но и за ее пределами.