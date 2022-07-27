Ирэна Колесова

В ЛНР сообщили об уничтожении за сутки до 50 украинских военных Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военнослужащих

27 июля 2022 в 10:59

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащие Народной милиции ЛНР осматривают один из опорных пунктов ВСУ, созданных на участках частных жилых домов