В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ из Нагорного Офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Нагорного к Соледару

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы Народной милиции ЛНР

Украинские военные вместе с техникой и вооружением отступают из населенного пункта Нагорный Донецкой Народной Республики, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, колонны ВСУ двигаются в сторону Соледара.

В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику, — сообщил он.

Военный обозреватель Виктор Баранец предполагает, что город Соледар может быть освобожден в ближайшие дни. По его словам, зачистка города ведется уже несколько дней, однако недавнее полное освобождение завода Knauf внушает существенный оптимизм.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от «бандеровских элементов». О переходе завода под контроль российских войск также сообщал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв. По его словам, столкновения теперь идут на прилегающих улицах города.

До этого военный журналист Евгений Поддубный заявил, что в районе Соледара активно работала украинская артиллерия, и это сильно мешало продвижению союзных войск вглубь страны. Он добавил, что на предприятии «Артемсоль» есть достаточно внушительный арсенал оружия времен Первой мировой войны, а шахты, хотя и не могут использоваться в качестве огневой позиции, способны служить укрытием для ВСУ.