ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ровенькам в ЛНР

Фото: us-pacific-command/flickr.com

ВСУ обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По населённому пункту было выпущено две ракеты, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

В 06:30 с направления н. п. Артёмовск (Бахмут) по н. п. Ровеньки с применением РСЗО М142 HIMARS (2 ракеты), — говорится в сообщении.

Информация о погибших и пострадавших не приводится. Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские войска «продолжают террор мирного населения» республики, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов. Накануне ВСУ выпустили шесть 152-мм артиллерийских снарядов по Попасной.

Ранее сообщалось, что подразделения ЛНР отследили передвижение американской РСЗО HIMARS, из которой производился обстрел города Перевальска. В Народной милиции заявили, что установка будет уничтожена в ближайшее время. Там также отметили, что HIMARS позволяют ВСУ обстреливать территорию ЛНР с дальнего расстояния, но луганские подразделения разработали стратегию, которая минимизирует разрушительный эффект от ударов РСЗО.