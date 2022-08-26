В ЛНР сообщили об обстреле Стаханова ракетами РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Стаханов ракетами из РСЗО HIMARS

Фото: US Army/Flickr.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли десятью ракетами город Стаханов, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По данным ведомства, атака произошла из американской РСЗО HIMARS.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.30 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (десять ракет), — говорится в сообщении.

Ведомство пока не располагает информацией о пострадавших и погибших. В настоящее время данные уточняются.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВСУ разместили РСЗО на территории детсада в Авдеевке. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ, генерала-полковника Михаила Мизинцева, это было сделано для обстрела ближайших населённых пунктов.

Накануне ВСУ попытались атаковать Антоновский мост через Днепр под Херсоном при помощи РСЗО HIMARS. Однако обстрелу помешала сработавшая система ПВО. Власти региона уточнили, что серьезных повреждений в результате ударов нет, за исключением отдельных попаданий в дорожное полотно, однако это некритично.