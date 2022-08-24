В ЛНР сообщили об обстреле СБУ города Ровеньки СЦКК ЛНР: ВСУ выпустили ракету по городу Ровеньки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 24 августа украинские военные обстреляли город Ровеньки в ЛНР, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что ракета была запущена с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 06.40 по населенному пункту Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (1 ракета). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, — говорится в сообщении.

Накануне в Ворошиловском районе Донецка были зафиксированы прямые попадания в многоквартирный жилой дом и администрацию главы ДНР. В здании правительства начался пожар. Глава ДНР Денис Пушилин в результате удара не пострадал. Мэр города Алексей Кулемзин также отметил, что центр Донецка подвергается обстрелам.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что военнослужащие ВСУ обстреляли территорию ДНР с использованием боеприпасов НАТО. Отмечается, что удар в 03:45 по местному времени (совпадает с московским) был нанесен по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка. Всего было выпущено 10 снарядов калибра 155 мм.