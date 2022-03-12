ЛНР: на месте массового убийства жителей в Попасной могут быть выжившие
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:28, 13 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Народная милиция ЛНР сообщила о возможных выживших на месте массового убийства мирных граждан отрядами ВСУ в районе Попаснянской железной дороги, передаёт РИА Новости. Официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что сейчас допуск к этому месту ограничен.
Сейчас линия передовой от этого места сдвинулись буквально на сотню-другую метров, поэтому допуск к этому месту ограничен <...>. Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть ещё выжившие, — сказал он.
Как ранее заявил Филипоненко, в ходе наступления на Попаснянском направлении подразделения Народной милиции в районе железной дороги обнаружили места массового убийства мирных жителей. По его словам, отступающие украинские военные выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита, расстреливая тех, кто оказывал сопротивление.
Филипоненко также обвинил ВСУ в регулярном совершении преступлений в отношении мирного населения Донбасса.