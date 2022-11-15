Стало известно о стягивании техники ВСУ на нескольких участках фронта Офицер НМ Марочко заявил о стягивании украинской техники на нескольких участках фронта

Фото: МО Украины

Офицер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале о том, что украинские военные стягивают технику к нескольким участкам фронта в ЛНР. По его словам, украинская армия регулярно предпринимает попытки прорыва и направила основные усилия на Луганское направление.

Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной, — сообщил Марочко.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. По его словам, в этих районах было уничтожено около 290 украинских военных, семь танков, семь боевых машин пехоты, 10 бронетранспортеров и 14 автомобилей.

Также, по его словам, российские военные уничтожили две американские РЛС AN/TPQ-50 в ДНР, радиолокатор ЗРК С-300 в Запорожье, склад вооружения и техники ВСУ в Херсонской области и хранилище топлива в районе Харькова. Кроме того, российская артиллерия подавила две батареи РСЗО HIMARS и «Ольха» в Запорожской и Херсонской областях, добавил Конашенков. За сутки российские системы ПВО также сбили шесть беспилотников ВСУ и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР.