В ЛНР сообщили о серьезных потерях среди польских наемников Командир полка Народной милиции ЛНР заявил о значительных потерях в рядах польских наемников

Фото: flickr

Польские наемники понесли большие потери в Нижней Камышевахе в ЛНР, сообщил командир 6-го казачьего полка Народной милиции (НМ) ЛНР казачьего полка, передает РИА Новости. Отмечается, что совместно с отрядами Народной милиции также в районе действуют чеченские полки, которым противостоят силы территориальной обороны Украины и европейские наемники.

Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами, — рассказал командир журналисту агентства.

По информации командира, поляки действуют в рамках хорошо организованного отряда.

Согласно сведениям Минобороны России от 17 июня, среди европейских стран лидером по числу прибывших и погибших наемников является именно Польша: с начала действий на Украину прибыл 1831 человек, 378 из них уничтожено, еще 272 убыли на родину. Всего после объявления спецоперации на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, еще 1779 уехали.

20 июня стало известно, что населённый пункт Тошовка, расположенный под Северодонецком, перешел под контроль ЛНР, об этом рассказал рассказал помощник главы МВД республики Виталий Киселёв. Он добавил, что завершена зачистка ещё одного посёлка. По словам Киселёва, силы ЛНР также завершили зачистку посёлка Метёлкино, который был взят под контроль накануне.