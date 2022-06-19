В ЛНР сообщили о сдаче в плен боевиков «Айдара»

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Народная милиция ЛНР сообщила о добровольной сдаче в плен боевиков нацбатальона «Айдар», включая его командование. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня вечером завершена зачистка населенного пункта Метёлкино (поселок, примыкающий к городу Северодонецк — NEWS.ru). Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Об освобождении Метёлкино накануне сообщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, украинская сторона в боях за посёлок потеряла за последнюю неделю до 700 человек убитыми и ранеными.

Ранее работник завода «Азот» в Северодонецке Сергей Полсаков рассказал, что руководящий состав завода «Азот», расположенного в промзоне Северодонецка, полностью уехал из города без заблаговременного предупреждения после начала спецоперации России на Украине. Он добавил, что перед этим начальство заставило его развозить электрогенераторы по бомбоубежищам на территории предприятия.