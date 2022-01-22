В ЛНР сообщили о размещении украинцами ЗРК у населённого пункта в Донбассе

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» был размещён украинскими силовиками рядом с подконтрольным Киеву селом Дмитровка в Донбассе. Украина продолжает нарушать договорённости, предусматривающие запрет на установку вооружений близ населённых пунктов, сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории, — заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.

Ранее сообщалось, что украинские войска размещают в подконтрольных населённых пунктах Донбасса бронетехнику, нарушая ранее достигнутые договорённости. Ополченцы ЛНР заметили военную технику у посёлка Новотошковское вблизи линии соприкосновения.

Соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе было подписано в конце сентября 2015 года. В 2020-м вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, предусматривающие запрет на размещение вооружений в населённых пунктах и вблизи них, а также на ведение огня и наступательных действий.

Ранее стало известно, что в здании школы в селе Валуйское, находящемся в подконтрольной Киеву части Донбасса, украинские военные оборудовали оперативный штаб.