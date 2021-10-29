В ЛНР сообщили о переброске Украиной гаубиц на станцию в Донбассе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили гаубицы на железнодорожную станцию в Донбассе. Об этом сообщила Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). Также, по её данным, украинские войска один раз нарушили перемирие.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на железнодорожную станцию в населённом пункте Рубежное отмечено прибытие двенадцати 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б», пятнадцати 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» и пяти противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», — говорится в сообщении.

Как отметили в ЛНР, украинские военные продолжают размещать вооружение и военную технику на подконтрольной Киеву территории. Также утверждается, что за сутки ВСУ один раз нарушили перемирие, выпустив пять гранат по району населённого пункта Молодёжное.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что многие признаки говорят о том, что Украина готовится либо к войне, либо к очень серьёзной провокации. По его словам, Киев намерен выйти на границу с Россией, а также отрезать ДНР от моря.