В ЛНР сообщили о крупной группировке ВСУ около Лисичанска Посол ЛНР в РФ: в Лисичанске сконцентрировано от 5 до 8 тыс. украинских боевиков

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Под городом Лисичанск сейчас сконцентрировалась группировка ВСУ численностью от 5 до 8 тысяч солдат, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев.Live». По словам посла, именно они ведут обстрел близлежащих городов.

Есть понимание, что сейчас в Лисичанске на самом деле сконцентрирована большая группировка боевиков. Вот это важно, там цифры сейчас называются разные, где-то это может быть от 5 до 8 тыс. боевиков, которые там находятся на этой доминирующей высоте, с которой идут обстрелы близлежащих городов, — сказал он.

Ранее Мирошник сообщил, что открытию гуманитарных коридоров для вывода гражданского населения с завода «Азот» мешают обстрелы украинской стороны. Он отметил, что огонь ведется как с территории предприятия, так и с высот в районе Лисичанска.

17 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Северодонецке часть военнослужащих ВСУ на заводе «Азот» начала сдаваться в плен. Сообщается, что данные о сдавшихся плен не разглашаются из-за опасений за их жизнь.