В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле ВСУ

Власти самопровозглашённой Луганской народной республики заявили о гибели сотрудника Народной милиции. Он стал жертвой обстрела со стороны украинских силовиков, передаёт ТАСС.
Отмечается, что огонь
Ранее сообщалось, что Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республике открыла огонь по позициям украинской армии в ответ на обстрел силовиками населённого пункта Калиново. В Народной милиции отметили, что обстрел вёлся из станковых гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия. Об этом были уведомлены представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), но они попытку ЛНР задействовать механизм для оперативного установления тишины проигнорировали.
Военная операция на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года, когда часть районов Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новым властям в Киеве и образовали самопровозглашённые народные республики.
По последним данным ООН, за годы конфликта жертвами стали около 13 тысяч человек.
Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).