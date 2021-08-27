В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле ВСУ

Власти самопровозглашённой Луганской народной республики заявили о гибели сотрудника Народной милиции. Он стал жертвой обстрела со стороны украинских силовиков, передаёт ТАСС.

Отмечается, что огонь вёлся из стрелкового оружия со стороны посёлка Орехово в сторону населённого пункта Золотое-5. Это был единственный случай нарушения тишины 28 августа.

Ранее сообщалось, что Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республике открыла огонь по позициям украинской армии в ответ на обстрел силовиками населённого пункта Калиново. В Народной милиции отметили, что обстрел вёлся из станковых гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия. Об этом были уведомлены представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), но они попытку ЛНР задействовать механизм для оперативного установления тишины проигнорировали.

Военная операция на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года, когда часть районов Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новым властям в Киеве и образовали самопровозглашённые народные республики.

По последним данным ООН, за годы конфликта жертвами стали около 13 тысяч человек.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).