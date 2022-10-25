В ЛНР рассказали, почему Киев арестовал главу «Мотор Сич» Мирошник: Киев арестовал главу «Мотор Сич», так как тот мешал грабить предприятие

Фото: Лысцева Марина/ТАСС

Директор завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев

Киевский режим пытается оправдать арест главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева «формированием обменного фонда», сообщил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. На самом деле, по его словам, которые приводит ТАСС, топ-менеджер мешал «откровенному разграблению» одного из последних на Украине успешных предприятий.

Формирование «обменного фонда» в данном случае — это лишь корявая попытка оправдать откровенное разграбление одного из последних действующих высокотехнологичных предприятий Украины в интересах западных партнеров. А Богуслаев этому просто мешал, — сказал Мирошник.

Он добавил, что власти Украины, арестовав Богуслаева, действуют не в интересах своего народа, поскольку такие люди нужны не той стране, которая находится «во временном разграблении» президента Владимира Зеленского.

О задержании Богуслаева накануне сообщили украинские СМИ. Они отмечали, что вместе с миллиардером был задержан и начальник одного из департаментов его предприятия. Миллиардера подозревают в работе на Россию.

Позднее Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи якобы телефонных переговоров главы «Мотор Сич» с высокопоставленным лицом из России. Из записи следует, что человек, похожий на Богуслаева, незадолго до начала военной операции на Украине и какое-то время после ввода войск вел переговоры с российской стороной о поставке двигателей для военных вертолетов.

Богуслаев входит в топ-25 самых богатых людей Украины. Предприятие, которое он возглавляет, специализируется на разработке и производстве, а также ремонте авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Глава «Мотор Сич» был удостоен звания Героя Украины в 2000 году.