В ЛНР рассказали об установлении контроля над посёлком под Северодонецком

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Населённый пункт Тошовка, расположенный под Северодонецком, перешел под контроль ЛНР, рассказал ТАСС помощник главы МВД республики Виталий Киселёв. Он добавил, что завершена зачистка ещё одного посёлка.

Тошковка свободна, — сказал он.

По словам Киселёва, силы ЛНР также завершили зачистку посёлка Метёлкино, который был взят под контроль накануне.

Ранее сообщалось, что там были взяты в плен боевики и командиры нацбатальона «Айдар». Как утверждает источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР, они начали давать показания против своих сослуживцев. Полученные сведения используются в переговорах с бойцами, заблокированными на предприятии. В ЛНР отметили, что вместе с «айдаровцами» на заводе находятся иностранные наёмники, которые препятствуют переговорному процессу.