В ЛНР рассказали о финансировании батальона белорусских наемников В ЛНР заявили, что Варшава, Бухарест и Берлин финансировали батальон белорусских наемников

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Лисичанск

Несколько стран Европы, в числе которых государства Прибалтики, Польша, Германия и Румыния, финансировали так называемый батальон белорусских наемников, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. По его словам, это не весь список стран, финансировавших полк Калиновского, сообщает РИА Новости.

Киселев прежде сообщил о взятой в плен в Донбассе диверсионно-разведывательной группе белорусских наемников, которые намеревались устроить теракт в Лисичанске.

Финансирование этого белорусского подразделения шло из Польши, из Великобритании. <...> И из Прибалтики им кинулись оплачивать счета, и из Германии оплачивали, из Румынии. По-моему, там еще и из Венгрии оплачивали — кто им только ни платил, где они только ни находились, — подчеркнул помощник главы.

Ранее стало известно, что силовики захватили в Луганской Народной Республике белорусских диверсантов, которые планировали теракт в Лисичанске. Порядка семи человек уже дают показания представителям властей республики. Прежде глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что против России встали под ружье выходцы из Белоруссии.