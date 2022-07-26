В ЛНР рассказали о планах после зачистки Углегорской ТЭС Подполковник Марочко: союзные силы после зачистки Углегорской ТЭC двинутся в сторону Артемовска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский основной боевой танк Т-90

Совместные силы ЛНР, ДНР и РФ после зачистки Углегорской ТЭС от остатков ВСУ будут продвигаться в сторону Артемовска, сообщил ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Он отметил, что российским инженерам еще предстоит много работы, так-как «каждый метр заминирован» на территории ТЭС. Марочко добавил, что освобождение станции имело важную стратегическую. цель — ТЭС обеспечивала энергией много городов и районов как территории ДНР, так и за ее пределами.

Наши военнослужащие столкнулись в Углегорской ТЭС с проблемой, с которой сталкивались на других крупных промышленных предприятиях. Там буквально каждый клочок, каждый метр заминирован, везде растяжки, везде осуществлялось дистанционное минирование. Поэтому работы там нашим инженерным войскам предстоит очень много. Ну а наши военнослужащие после зачистки данного района выдвинутся дальше в сторону населенного пункта Артемовск, — сказал Марочко.

26 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске. Он отметил, что штурмовые отряды ЧВК Вагнера утром 26 июля заняли всю территорию электростанции.

Ранее сообщалось, что военные формирования Народной милиции ЛНР освободили Углегорскую ТЭС в ДНР от украинских военных, штурм объекта происходил при поддержке артиллерии.