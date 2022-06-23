В ЛНР рассказали, когда бойцы «Айдара» с завода «Азот» сдадутся в плен НМ ЛНР: ожидается, что бойцы «Айдара» с завода «Азот» сдадутся в плен ближе к вечеру

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы Народной милиции ЛНР ожидают, что массовая сдача в плен украинских военных из батальона «Айдар», заблокированных на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, начнется сегодня, 23 июня. По словам представителя НМ, которые приводит ТАСС, предполагается, что солдаты ВСУ начнут сдаваться ближе к вечеру.

Ожидаем сдачу в плен айдаровцев с завода «Азот». Скорее всего, к вечеру это может случиться, — сообщил собеседник агентства.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что российские войска и силы Луганской Народной Республики взяли в оперативное окружение группировку ВСУ в Горском и Золотом. Он добавил, что в целом на Попаснянском направлении в сторону Лисичанска союзные подразделения развивают успех.

До этого Марочко сообщил, что укрывающиеся на заводе «Азот» украинские военные начинают веcти переговоры и выкидывать белые флаги на некоторых участках. По его словам, cилы республики общаются на открытых частотах с несколькими украинcкими командирами, которые сообщают о плачевном положении войск, брошенных руководcтвом.